Dağtekin'den 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı

Dağtekin, ülkede, özellikle son 16 yıllık AK Parti iktidarı dönemi ile birlikte, engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturma hususunda da önemli bir dönüşüme sahne olunduğunu belirtti.

Dağtekin, “Bilindiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde tüm dünyada kabul gören ve toplumsal farkındalığın artmasına ve engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olan önemli bir gündür. Bizler her daim engelli kardeşlerimizi bu toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gördük. Bu doğrultuda AK Parti iktidarı ile birlikte engellilerimizin toplumsal hayata katılmalarının gerekliliği ve onlara yönelik pozitif ayrımcılık hususlarında önemli bir zihniyet değişiminin yaşandığına hepimiz şahit oluyoruz. Özellikle 2005 yılında çıkarılan engelliler kanunu ve yine 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yapılan yasal düzenlemeler engelli vatandaşlarımızın devlet hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmasına olanak sağlamış ve bu kardeşlerimizin yarınına daha bir ümitle bakmasına neden olmuştur. Ayrıca AK Parti kurulduğu tarihten itibaren Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde kurumda engelli masası birimini kurması ve ayrıca AK Partinin ilk kurulduğu tarihte parti genel merkezimizde engelli koordinasyon merkezini kurması engelli vatandaşlarımıza verdiği önemi gösteriyor. AK Parti İl Başkanı olarak ve teşkilat mensupları her zaman engelli kardeşlerimizin sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.