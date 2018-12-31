İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Damacanada sahte içki ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir depoda damacana içinde 90 litre ve 60 şişe sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sahte içki denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde bir iş yerinin deposunda sahte 14 adet viski, 46 şişe rakı, 90 litre damacanaya konulmuş votka ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere el konulurken konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.