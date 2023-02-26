Danışmanının nişanı için geldiği Adıyaman'da 27 akrabası ile birlikte hayatını kaybetti

Adıyaman'da yaşanan depremde 27 akrabası ile birlikte hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın köyünde matem var. Adıyaman merkeze 10 kilometre mesafede bulunan Börgenek köyünde kurulan taziye çadırına günlerdir ziyaretçi akını devam ederken, aralarında Milletvekili Taş'ın da bulunduğu 28 kişi köydeki aile mezarlığına defnedildi. Yakup Taş'ın, aynı zamanda akrabası olan danışmanının nişanı için Adıyaman'a geldiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasar gören ve binlerce insanın öldüğü Adıyaman'da AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da 27 akrabası ile birlikte hayatını kaybetti. Aynı zamanda akrabası olan danışmanı Ahmet Dede Demir'in nişan töreni için Adıyaman'a gelen ve depreme yaşadığı 8 katlı Aydın apartmanında yakalanan Yakup Taş'ın cenazesine 44 saat sonra ulaşılabildi. Apartmanda termal kameralarla yapılan aramalar sonuç vermedi. Binada hayatını kaybeden ve üç-dört gün içinde çıkartılan cenazeler, Börgenek köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köyde kurulan taziye çadırı ise halen açık. Taziye için gelen misafirler Yakup Taş'ın akrabaları tarafından karşılanıyor. Yakup Taş'ın kardeşi Ahmet Taş, ölen akrabalarının aile apartmanında depreme yakalandıklarını belirterek, "Abim, yeğenlerim, kardeşlerim 24 kişi, 4 kişi de teyze çocukları, danışmanı, annesi, iki kardeşi toplam 28 kişinin apartmandan cenazelerini alıp defnettik. Sağ olsun Türkiye kilitlendi devletimiz de vatandaşımız da Adıyaman'a el birliğiyle destek oldular. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Binadan ilk gün 5 kişiyi kendi imkanlarıyla canlı çıkardıklarını, ikinci gün AFAD ekiplerinin desteğiyle canlı çıktığını hatırlatan Taş, "Danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Ahmet Dede Demir'in nişanı için Adıyaman'a gelmişlerdi. O bahane oldu, hepsi bir araya toplandı. Danışmanı da vefat etti. Cumartesi gecesi nişanlandı, pazar gecesi öldü" diye konuştu.