Darp edildiğini iddia eden genç kız 112 sağlık ekiplerine sığındı

Adıyaman'da, yakınları tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız, 112 Acil Sağlık ekiplerine sığınarak yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim mahallesinde vakadan dönen 112 Acil Sağlık ekipleri sokak ortasında çığlıklar atarak ambulansa doğru koşan B.T., isimli kızı fark ederek durdu. Akrabaları tarafından darp edildiğini iddia eden B.T. (20), sağlık ekiplerinden yardım isteyerek polisi aramalarını istedi. Sağlık ekipleri durum üzerine Polis İmdat Hattını arayarak durumu bildirdi. Olayın büyümemesi için genç kız ambulansa alınarak olay yeri yakınlarında bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonuna getirildi. Buraya gelen polis ekiplerince alınan genç kız, polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.