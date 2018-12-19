DEAŞ'tan kaçarken PKK/PYD'ye 8 ay esir düştü

Evlendikten sonra Türkiye'den Suriye'ye giderek DEAŞ'a katılan, başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan ve terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan A.İ. isimli kadının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan kaçarken PKK/PYD'ye esir düştüğü öğrenildi. Pişman olarak DEAŞ'tan kaçmak isterken PKK/PYD'ye esir düşen kadın Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da adliyeye sevk edildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2014 yılında Adıyaman'da evlendiği E.O. ile birlikte yasa dışı yollarla Suriye'ye giden ve burada terör örgütü DEAŞ'a katılan A.İ. (24), 2016 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Terör örgütüne katıldığı için pişman olan A.İ., örgütten kaçmayı planladı ve örgütteki başka kişilerin telefonundan babasıyla görüşerek pişmanlığını dile getirdi. Örgütten kaçmak için defalarca girişimde bulunduğu öğrenilen A.İ.'yi kurtarmak isteyen babası olayı polise bildirdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Suriye'de DEAŞ'ın kontrolünde olan bölgeden kaçan A.İ., Türkiye'ye giriş yapmak isterken PKK/PYD terör örgütü tarafından esir alındı. 8 ay boyunca PKK/PYD'nin kampında tutulan A.İ., Suriye'ye yasal yollarla geçen babasıyla birlikte Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan A.İ. geçtiğimiz günlerde Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. Şırnak'tan Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan A.İ. adli makamlara sevk edildi.