Dede Yolu'nda aşınan yollar asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirdiği aşınma tabakası asfalt çalışmasına Dede Yolu'nda devam etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları şehrin birçok noktasında aralıksız bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları Yeşilyurt Mahallesi Dede Yolu'nda da gerçekleştirildi.

Yapılan aşınma tabakası asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, “Yeşilyurt Mahallesi Dede Yolu'ndaki kısımda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.