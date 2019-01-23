Dedektör köpek ‘Badem' didik didik arıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının dedektör köpeği ‘Badem' fuar alanına gelen araçları patlayıcı madde ihtimaline karşı kokluyor

Bu yıl Adıyaman'da gerçekleştirilen 3. Gıda ve İl İl Yöresel Ürünler Fuarı'nda jandarma ekipleriyle birlikte görev yapan bomba uzmanı dedektör köpeği ‘Badem' buraya gelen araçlarda patlayıcı madde koklaması yapıyor.

Uzman eğiticisiyle birlikte fuara gelen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bomba ve patlayıcı madde araması yapan köpek vatandaşlarında ilgisini çekiyor.

Vatandaşların birlikte fotoğraf çektirdiği Badem'in yaklaşık bir yıldır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yaptığı öğrenildi.