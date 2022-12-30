Dedektör köpek Leylak, teröristlere ait erzak ve lojistik malzeme buldu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman kırsalında arama ve tarama faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 2019-2020 yıllarında kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette erzak ve lojistik malzemeler ele geçirdi. Leylak isimli dedektör köpeği, kırsalda yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde kayalıkların arası gizlenmiş malzemeleri buldu.

Ele geçirilen malzemeler üzerinde olay yeri inceleme timi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, delil niteliği taşıyan malzemelere el konulmuş, delil niteliği taşımayan tüm malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile olay yerinde imha edildi.

Konuyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ediyor.