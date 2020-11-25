Defineciler suçüstü yakalandı

Adıyaman'da kaçak define kazısı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesinde gerçekleşti. İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir haberin değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma ve takip sonucu Akıncılar Beldesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs kazı yaptığı bölgede suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada 1 adet üç boyutlu el detektörü, 1 adet kürek, 1 adet kazma ve 2 adet balyoz ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı.