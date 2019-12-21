Demiryolunda meydana gelen ?l?ml? kazan?n oldu?u noktaya alt ge?it yap?lmas? isteniyor

Ad?yaman'?n G?lba?? il?esinde ge?ti?imiz g?nlerde tren raylar?n?n aras?ndan kar??ya ?ocu?u ile birlikte ge?meye ?al??an Hilal Bulu hayat?n? kaybetmi?ti. Daha ?ncede ?e?itli kazalar?n ya?and??? bu yerde Hilal Bulu'nun ailesi bas?n a??klamas? yaparak, raylar?n bulundu?u yere alt ge?it istedi.

Kuruge?it Mahallesi G?l Caddesi ?zerinde ?ar?? merkezine gitmek i?in G?lba?? Tren Gar? i?erisinde raylar?n ?zerinden kar??ya ge?mek isterken tren lokomotifinin ?arpmas? sonucu hayat?n? kaybeden Hilal Bulu'nun ailesi ve yak?nlar? bu b?lgede ?ok say?da yaralamal? ve ?l?ml? kazan?n oldu?una dikkat ?ekti.

Hilal Bulu'nun yak?nlar?n?n yapt??? a??klamaya, yakla??k 2 ay ?nce hemzemin ge?itte trenin alt?nda kalarak hayat?n? kaybeden Medine Ark??'n?n yak?nlar? da destek verdi.

Hilal Bulu'nun kay?n babas? Mehmet Bulu, art?k kimsenin raylarda tren ?arpmas? ve y?ksek gerilim hatt?ndan dolay? canlar?n yanmas?n? istemediklerini s?yledi.

Mehmet Bulu, ?Demiryolu hatt? G?lba??n? ikiye b?l?yor. Bize hattan ge?mek yasak diyorlar. Biz demiryolu hatt?n? nas?l ge?ece?iz ne alt ge?it var ne ?st ge?it var. Burada 8 tane tren yolu hatt? var biz nas?l ge?ece?iz. Devlet Demiryollar? yetkilileri Mart ay?nda g?venlik duvar? ve alt ge?it ?al??malar?na ba?layacaklar?n? s?ylediler. Biz mahalle halk? olarak art?k ?l?m olmas?n analar ?ocuklar a?lamas?n diyoruz? dedi.

Hilal Bulu'nun g?r?mcesi ?zlem Bulu ise, annesiyle birlikte raylardan ge?erken yaralanan 5 ya??ndaki ye?eni Defne Bulu'nun annesinin ?l?m?nden haberinin olmad???n? belirterek, ?Bu raylar? ?ocuklar?m?z okula gitmek i?in kullan?yor. Bizlerin tek iste?i buraya bir alt ge?it yap?lmas?d?r. Tek istedi?imiz ?ey alt ge?ide Hilal Bulu'nun ad?n?n verilmesidir? ?eklinde konu?tu.

Bas?n a??klamas? sonras?nda ?l?e Emniyet M?d?r? Mehmet Ali Ko?yi?it'in ikaz? sonras?nda eylemciler bas?n a??klamas?n? yapt?ktan sonra tren raylar?ndan ayr?ld?.

Daha sonra G?lba?? Kaymakam? Mutlu K?ksal ile g?r??en Bulu ve Ark?? ailelerine, Kaymakam K?ksal'?n konunun takip?isi olaca??n? ve ??z?m noktas?nda elinden geleni yapaca??n? dile getirdi?i ??renildi.