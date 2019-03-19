Depoyu kamyon yanaştırıp soydular

Adıyaman'da, bir iş yerine ait depoya giren kimliği belirsiz şahıslar, depoda bulunan fasulye konservelerini çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2626 Sokak içerisinde bulunan Orhan Doğan'a ait bir iş yeri deposunu gece saatlerinde açan şahıslar, burada bulunan yaklaşık 4 bin adet fasulye konservesinin bulunduğu kolileri depoya yanaştırdıkları kamyona yüklediler. Kendilerine ait iş yeriymiş gibi bütün konserveleri kamyona yükleyen şahıslar, kendilerini gören kişilere de iddiaya göre iş yeri çalışanı diye tanıttılar. Aldıkları 35 bin TL değerindeki fasulye konserveleri ile olay yerinden ayrılan şahıslar, kayıplara karıştı. Bir süre sonra iş yeri deposunun soyulduğunu anlayan Mustafa Doğan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, depodan çalınan fasulye konservelerinin ise hırsızlar tarafından kent merkezinde bulunan bir işletmeye satıldığı da iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.