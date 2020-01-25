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Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı

Elazığ’daki depremi hisseden iller arasında yer alan Adıyaman’da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'daki depremi hisseden iller arasında yer alan Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken deprem anı kameralara yansıdı. Kahvehanede bulunan vatandaşların deprem ile birlikte yaşadıkları panik ve korku kameralar tarafından kaydedildi.


Vatandaşların saniyeler içerisinde kahvehaneyi boşalttı.

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