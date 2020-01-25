Deprem anı kameralara yansıdı

Elazığ'daki depremi hisseden iller arasında yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kafeye ait güvenlik kameraları yaşanan korku ve paniği kaydetti. Vatandaşın kafede otururken, deprem anıyla birlikte dışarı kaçışmalarıyla kafe biranda boşaldı.