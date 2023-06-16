Deprem bölgesi Adıyaman'da 145 bin 652 öğrenci karne sevinci yaşadı

Adıyaman'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sona ererken 145 bin 652 öğrenci karne sevinci yaşadı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'ın Demokrasi İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı katıldı.

Burada protokol üyeleri tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, “Şu an bu heyecanı Adıyaman'ın 858 okulunda yaşıyoruz. 11 bin öğretmenimizle birlikte yaşıyoruz, 145 bin öğrencimizle birlikte yaşıyoruz. Deprem sonrasında valiliğimizin öncülüğünde bakanlığımızın üstün destekleriyle Adıyaman'da bütün okullarımızı onardık. 24 Nisan itibariyle 858 okulumuzu açtık. Adıyaman'da kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Bu açtığımız okullarla, öğrencilerle, öğretmenlerimizle deprem öncesinde bulunduğumuz ortamların aynısını oluşturduk. Bugün 145 bin öğrenciye karnesini vererek bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depreminde Adıyaman'da bin 682 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi.