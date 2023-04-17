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Deprem bölgesi Adıyaman'da buruk Kadir Gecesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır hasarı alan iller arasında bulunan Adıyaman’da Kadir Gecesi idrak edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır hasarı alan iller arasında bulunan Adıyaman'da Kadir Gecesi idrak edildi. Kılınan teravih namazının ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.


Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan Adıyaman'da Kadir Gecesi idrak edildi. Eğriçayı Parkı'nda bulunan çadır kentte kurulan alanda Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda kılınan teravih namazının ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

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