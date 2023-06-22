Deprem bölgesinde eğitim aksamayacak

6 Şubat depreminde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden Adıyaman'ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valilikte düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısı ve AFAD koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantı sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yusuf Tekin, deprem sürecini Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan sürece benzettiğini, herkesin yapabildiği kadar yaraları sarma uğraşında olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde eğitim öğretimin aksamayacağını vurgulayan Bakan Tekin, “Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Eylül ayı itibariyle, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sorunsuz, huzurlu ve başarılı bir şekilde inşallah başlayacak, bunun taahhüdünü buradan vermek isterim. Tüm bölgeyi dolaştıktan sonra diğer çalışmaları yürütme eğilimindeyiz. Bölgeyi dolaşıyoruz, hızlı bir şekilde verileri alıyoruz. Adıyaman'da deprem öncesi eğitim öğretim faaliyeti yürütülen 6 bin 346 dersliğimizden bin 176 tanesi kullanılmaz durumdadır. Bin 176 dersliğin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki eski süreç tekrar devam edebilsin. Şu ana kadar halihazırda 177 derslik tamamlanmış, eğitim öğretime hazır. Eylül ayı itibariyle biz eğitim öğretim sürecini sorunsuz şekilde başlatacağız. Yaz aylarını hummalı bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Betonarme yapılar yapıldığı zaman deprem öncesi mevcut derslik sayımızın en az yüzde 10 derslik hizmete açılmış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki eğitim öğretim yılında belki 7 bin derslikle eğitim öğretime devam ediyor olacağız” dedi.

“Öğretmenlerin konaklama sorununu çözeceğiz”

Deprem bölgesinde görev yapacak öğretmenlerin konaklama sorununu çözeceklerini kaydeden Bakan Tekin, “Depremden önce 11 bin 309 öğretmenimiz vardı. Kaybettiğimiz, yer değişikliği talebinde bulunanlar, değişik sebeplerde giden öğretmenlerimizle beraber 12 bin 018 öğretmenimiz mevcut. Yeni 45 bin atamayla birlikte bin 628 öğretmen Adıyaman'a atandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, halihazırdaki öğretmen arkadaşlarımız, hem de yeni atanan öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için hepsiyle tek tek görüşmesini istedik. Müdürlüğümüz yaklaşık 3 bin 500 civarında öğretmenimizin eğitim öğretim yılında barınma, konaklama eksikliğini bize bildirdi. Biz belediye, valilik, milletvekillerimizle birlikte Eylül ayı içerisinde konaklama ihtiyaçlarını gidereceğiz. Pansiyonlarımızın bir kısmını konaklanabilecek öğretmenevlerine dönüştüreceğiz. Çelik konsorsiyumlarla öğretmen konukevleri oluşturulması, hızlı çözümlerle sorunlarını çözeceğiz” ifadelerini kullandı.