Deprem doğal mağaraların olduğu dağda kopmalara neden oldu

Adıyaman'ın Tut içesinde bulunan Karadağ'daki büyük kütle kopmaları ve göçükler 6 Şubat'taki depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler yapılar kadar doğada da büyük yıkımlara neden oldu. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bulunan Karadağ'da büyük kopmalar ve göçükler meydana geldi. İsmi Karadağ olan dağda kopmalar nedeniyle beyaz alanlar açıldı. Yabani hayvanların yaşadığı doğal mağaraların olduğu bölgede yaşanan yıkım nedeniyle milyonlarca ton toprak ve kaya parçası dağın eteklerinde bulunan arazilerin üzerini kapladı.

Boyundere köyünden Mehmet Seçkin deprem gecesi yaşananları anlatarak, “Deprem gecesinde ne olduğunu bilemedik. Deprem gecesi karanlıkta kıyamet koptu sandık. Karanlıkta her taraf bomba gibi patladı. Biz bu dağları sabah gördük. Bu dağda akbaba, kartal ve yaban keçilerinin kaldığı mağaralar vardı. Bu mağaralar da yıkıldı” dedi.

Yaylımlı köyü sakini Ahmet Gülenç ise “Deprem gecesi sabaha kadar bu dağlar ağladı. Deprem oldu her taraf bakılmayacak bir hale geldi, her yer tamamen çöktü, tamamen yıkıldı” diye konuştu.