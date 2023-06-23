İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem enkazı kaldıran iki firma çalışanları birbirine girdi

Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışması yürüten iki firma çalışanları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışması yürüten iki firma çalışanları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı.



Kavga, Yavuz Selim Mahallesi Hastanesi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi ve operatör çalıştırma konusunda firma yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki firmanın yetkililerinin yanı sıra işçiler de kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine giden polis ekipleri kavgayı kontrol altına alamayınca, takviye ekip çağrıldı. Çok sayıda polis ekibi kavgayı güçlükle kontrol altına aldı.


Çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle, 2 kişi taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Kavgaya karışan 8 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.