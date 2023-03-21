Deprem sonrası enkaz çalışmalarına katılan gönüllüler ödüllendirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı depremin ilk gününde Kahta itfaiye ekiplerine gönüllü katılan stajyer öğrencileri plaket ile ödüllendirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bölgemizde yaşanan ve Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 7.7 şiddetindeki deprem sonrasında herhangi bir yardım çağrısı beklemeden enkaz çalışmalarına sosyal sorumluluk bilinciyle; özveri, cesaret ve fedakarlıkla katılan stajyer öğrenci kardeşlerimizi, mesai arkadaşlarımızı, tüm halkımıza ve bize güven duygusu ile güç veren Ayşe kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizleri ağırlamaktan mutlu oldum. Rabbim yolunuzu açık etsin.” Dedi.