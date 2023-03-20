Depremde devrilen 2 bin 43 yıllık sütun Nisan ayında yeniden ayağa kalkacak

Adıyaman'da, depremde devrilen ve Kommagene Uygarlığının önemli eserlerinden olan Karakuş Tümülüs'ündeki 2 bin 43 yıllık ‘Tokalaşma Sütunu', Nisan ayında yeniden dikilecek.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Karakuş Tümülüsü'ndeki 4 sütundan biri olan ‘Tokalaşma Sütunu' yıkıldı. Sütunda bulunan 7 adet taş dağılmadan devrildi. Sütunun üzerinde bulunan tokalaşma sahnesinin olduğu yapı ise depremden sonra alınarak Adıyaman Müze Müdürlüğüne götürüldü. Karakuş Tümülüsü'nde bulunan kartal sütunun ise bulunduğu yerden 10 santim kaydığı öğrenildi.

Adıyaman Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Karakuş Tümülüsüne gelerek, Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Kommagene Uygarlığının önemli ören yerlerinden birisi olan Karakuş Tümülüsü'ndeki 2 bin 43 yıllık sütun, Nisan ayı içerisinde yeniden eski haline getirilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, devrilen sütuna hızlı bir şekilde müdahale edileceğini kaydederek, “Devrilen bu sütuna hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Karakuş Tümülüs'ünde dört tane sütun var ve bir sütun depremde devrildi. Sütun üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor. Dolaysıyla devrilen sütunun parçalarında kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız. Bu anlamda ilgili teknik ekip buradaki zemini de dikkate almak suretiyle bu taşları yeniden teknik ekip ve bilim heyetinin gözetiminde tekrar üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz. Nisan ayı içerisinde bu işin tamamlanması planlanıyor” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise depremin şiddetinden bahsederek, “2 bin 43 yıl ayakta duran bu sütunun 6 Şubat depreminde yıkıldığını hep birlikte müşahede ettik. Tekrar yerinde gördük. Bu bize aynı zamanda bu depremin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sarsıcı bir deprem olduğunu gördük” diye konuştu.