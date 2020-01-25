Depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye hazırlıkları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremde hasar gördüğünü ve boşaltılması kararı alındığını açıkladığı Adıyaman cezaevinde hazırlıklar başladı.

Elazığ'ın Sivrice merkez üssünde meydana gelen 6,8'lik depremde Adıyaman cezaevinde de hasar meydana geldi. Hasarın ardından tahliye edilmesi gündemde olan cezaevinde tahliye ihtimaline karşı gerekli hazırlıklar başladı. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, cezaevinde incelemede bulunurken, cezaevi önünde polis ekipleri güvenlik tedbirleri aldı.

Cezaevinin hasar gördüğü haberi üzerine hükümlü ve tutuklu yakınları da cezaevinin önüne gelerek, askerlerden bilgi almaya çalıştı. Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının cezaevi önündeki tedirgin bekleyişleri sürüyor.

Elazığ'daki depremin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elazığ'da yaptığı açıklamada, Adıyaman cezaevinin de depremde hasar gördüğünü ve yapılan incelemelerin ardından cezaevinin boşaltılmasının gündemde olduğunu açıkladı.