Depremde hasar gören tarihi yapıların kitabeleri molozlardan ayrıştırılarak belgeleniyor

Diyarbakır ve Adıyaman'da depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıklarının kitabeleri molozlardan ayrıştırılarak, belgeleme çalışmaları yapılıyor.

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız öncülüğünde teknik bir ekip, 6 Şubat depremlerinde hasar gören taşınmaz kültür varlıklarına dair çalışma yürütüyor. Prof. Dr. İrfan Yıldız ve ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Diyarbakır ve Adıyaman'daki cami, kilise, konak, han gibi taşınmaz kültür varlıklarında kitabeleri molozlardan ayırıp Adıyaman Müzesi'ne teslim ediyor. Diyarbakır merkez ile Adıyaman'ın Tut ve Gölbaşı ilçelerinde çalışmalar tamamlanırken, Adıyaman merkez ve Besni ilçelerinde de çalışmaların sonuna gelindi.

Büyük kısmı yıkılan Ulu Cami'de çalışmalar başlamaz iken, Eskisaray, Kab, Çarşı, Musalla camilerinde, Mor Pavlos Mor Metros Kilisesi'nde, Tuz Hanı ve Keleş Konağı'nda çalışmalar tamamlandı. Adıyaman'da şu ana kadar 26 eserde belgeleme çalışmaları yapıldı. Bu eserler restore edilerek, belgelenen kitabeler aynı şekilde yerine yerleştirilecek.

Prof. Dr. İrfan Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinlerle bu işlemin yapıldığını belirterek, “Diyarbakır ve Adıyaman'da yıkılan, kısmen yıkılan ve tamamen yıkılan, ağır hasar gören tescilli taşınmaz kültür varlıklarındaki nitelikli parçaları molozdan ayrıştırma, belgeleme ve temizlik çalışmaları yapıyoruz. Kitabe ve yazıt parçalarını molozlardan alıyoruz. Bunları numaralandırıp belgeliyor ve müzeye teslim ediyoruz. Restorasyon başladığı zaman bunlar yeniden orijinal yerine konulacak. Daha önce bu eserlerle ilgili hazırlanmış envanterler, kitaplar ve görseller var. Bunlardan faydalanarak kitabelerin, süslemeli parçaların nerede olduğunu biliyoruz. Taşların düşme yönüne bu taşları buluyoruz” dedi.