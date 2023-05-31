İhlas Haber Ajansı

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Depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma asıldı

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma ve atkılar asıldı.


Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olması ile birlikte; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezarları başına, yakınları tarafından sarı-kırmızılıların atkıları, forması ve flamaları asıldı. Galatasaray bayrağı asılan mezarlık önünde hayatını kaybedenler için yakınları dua etti.

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