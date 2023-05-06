Depremde yıkılan tokalaşma sütunu yeniden ayağa kaldırılıyor

Adıyaman'da depremde yıkılan 2 bin 43 yıllık Karakuş Tümülüsü'ndeki tokalaşma sütununu yeniden ayağa kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kommagene Uygarlığı'nın en önemli eserlerinden olan Karakuş Tümülüsü'nün güneybatısındaki 2 bin 43 yıllık tokalaşma sütunu depremde yıkıldı. Sütunun üzerinde bulunan tokalaşma sahnesinin olduğu yapı ise depremden sonra alınarak Adıyaman Müze Müdürlüğüne götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener'in öncülüğünde sütunun yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattı. Üst üste dizilmiş taşların oluşturduğu sütundaki taşlar teknik ekip ve bilim heyetinin gözetiminde tekrar üst üste dizilecek. Kommagene Kralı 2. Mitradates'in annesi İsias, kız kardeşi Antiochis ve Antiochis'in kızı Aka'nın mezarlarının bulunduğu Karakuş Tümülüsü'nde yıkılan sütunda Kral Mitradades ve kız kardeşi Leodike'nin tokalaşma sahnesi bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Burada deprem sonrası sütun devrilerek tokalaşma sahnesi 3 parçaya ayrılarak sütun tamburları düştü. Sütun tamburlarını ayağa kaldırmak ve özellikle tokalaşma sahnesinin kırılan kabartma parçalarını tekrar onarmak için çalışmalara başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığının çok hızlı aksiyon almasıyla beraber çalışmalara hızlı bir şekilde başlanıldı” dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ise, “Depremde yıkılmış olan sütunu tekrar ayağa kaldırma çalışmaları olacak. İlk önce inceleme yaptık. Kaidede eksik bir parça var. Tamamlamasını yaptıktan sonra önce restorasyon yapılacak, ondan sonra da kabartma parçalarında yapıştırma ve birleştirme işlemi yapılacak. Ondan sonra sütunun ayağa kaldırma çalışması olacak. Birkaç hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.