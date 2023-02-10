Depremin 5'inci gününde Adıyaman havadan görüntülendi

Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Adıyaman'da 5'inci gündeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Binin üzerinde binanın yıkıldığı şehirde birçok noktada enkaz dikkat çekerken, bazı apartmanların sadece bazı katlarının balkonlarının yıkılması dikkat çekti.

Ekipler içinden yaralı ya da cenaze çıkarma işlemi tamamlanan enkaz yığınlarını temizlerken, canlı ve cenaze bulunma ihtimali olan binalarda ise çalışmalar sürüyor. Her enkaz başında çok sayıda arama kurtarma ekibinin bulunması dikkat çekti.