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Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi

Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman’da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.

Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.


Kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi.

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