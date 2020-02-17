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Depremin kahramanları öğrencilerle bir araya geldi

Elazığ’da meydana gelen depremde 8 kişinin hayatının kurtulmasını sağlayan Emine Kuştepe ve Adıyaman UMKE ekipleri, yaşanılan olayları ve tecrübelerini öğrencilere anlattı.

Elazığ'da meydana gelen depremde 8 kişinin hayatının kurtulmasını sağlayan Emine Kuştepe ve Adıyaman UMKE ekipleri, yaşanılan olayları ve tecrübelerini öğrencilere anlattı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Azize isimli kadınla telefondan görüşen ve 8 kişinin kurtarılmasını sağlayan Adıyaman UMKE'den Emine Kuştepe, Aydan Canlı, Zeynel Erdoğan, Serkan Süt ve Muhammed Yıldız, ekip olarak Altınşehir Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilere ‘Afetler ve ilk yardım' konulu seminer verdi.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde UMKE Birim Sorumlusu Aydan Canlı, Türkiye'de UMKE'nin tanıtımını, kuruluşunu, amacını ve yaptığı hizmetleri bir sunum eşliğinde anlatarak, “Ülkemizin farklı doğal afetlere maruz kalmaktadır. Bu afetler esnasında yaşanan mağduriyetleri azalmak için sağlık kuruluşu olarak özverili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Her geçen gün UMKE gönüllülerinin artmakta ve ekip donanım bakımından gelişmektedir” dedi.


Daha sonra Elazığ depreminden bahseden Emine Kuştepe ise, “UMKE kuruluşunda gönüllüyüm. Afet durumunda insanlara yardım etmenin verdiği hazzı, bir insanı kurtarmanın duygularını anlatmak mümkün değil” şeklinde konuşarak tecrübelerini anlattı.


Daha sonra konuşan Altınşehir Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Karataş ise, “Türkiye'nin aktif deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır ve farklı doğal afetlere maruz kalmaktadır. UMKE gibi yardım kuruluşlarının afet durumlarında önemli bir rol üstlenmektedir. UMKE, görevlerini çok iyi yapmak ile birlikte iyi birer vatandaş, iyi bir insan ve psikolojiyi iyi okuyan personellerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu nedenle ülke olarak kendilerine çok şey borçluyuz” diye konuştu.

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