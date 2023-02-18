İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin şiddetinin yeni görüntüleri

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin şiddeti Adıyaman’ın Kahta ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin şiddeti Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güvenlik kameralarına yansıdı.


Adıyaman'da binlerce yapının yıkılmasına ve hasar görmesine neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremin şiddeti güvelik kameralarına yansıdı. Yaşanan depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler otaya çıktı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Çobanbey Mahallesinde bir inşaatın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında önce sarsıntı oluyor ve ilçenin ışıkları sönüyor. Gökyüzünde ışık patlaması meydana geliyor. Deprem esnasında sarsıntının ne kadar büyük olduğu açıkça kameralara yansıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.