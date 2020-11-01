Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapan Adıyaman'daki 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden kışkırtıcı, nefret ve provoke edici paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman'da Yusuf S. isimli bir şahıs gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabından halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşım yapan Yusuf S. (21) Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.