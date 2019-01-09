Depremzede öğrencilerden Yemen'e anlamlı yardım

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremden sonra konteyner sınıflarda eğitim gören öğrenciler, iç savaştan dolayı mağdur olan Yemenli vatandaşlara harçlıklarını gönderdi.

Yemen'de, temiz suyun olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artmakta olduğunu belirten İnsani Yardım Derneği (İHH) Samsat Temsilcisi Haşim Uçar, ülke genelinde birçok kuruluşun Yemen için başlatmış olduğu yardım kampanyalarına, Samsat ilçesindeki konteynırlarda eğitim gören öğrencilerin de duyarsız kalmayarak harçlıklarını bağışlamış olmalarının kendilerini duygulandırdığını söyledi. İHH'nın başlatmış olduğu Yemen'e acil yardım kampanyasına Samsat'ta eğitim gören 3 okulun öğrencilerinin 2 bin TL civarında bir katkı sağladıklarını belirten Uçar, "Yardım etkinliği öğrenciler tarafından büyük bir istekle gerçekleştirildi. Bu tür kampanyalardaki amacımız, öğrencileri yardım konusunda duyarlı davranmaya teşvik etmektir. Özellikle ilçemizde zor şartlarda eğitim gören öğrencilerimizin bu bilinçte olması bizleri gururlandırmıştır. Son iki yılda iki deprem yaşamış, çoğunun evleri yokken, konteynırlarda eğitimlerin sürdürmekte iken zorlukları yaşayan öğrencilerimiz, kendilerinden daha mağdur olan Yemenli kardeşlerimize yardım eli uzatmışlardır. Yardımın miktarı önemli değildir. Önemli olan bu hassasiyeti göstermeleridir. Bu konuda okul yöneticilerimiz ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler topladıkları 2 bin TL'yi makbuz karşılığından İHH Samsat Temsilcisi Haşim Uçar'a teslim etti.