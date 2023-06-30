İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremzedenin prefabrik evinde çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir depremzedenin prefabrik evinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir depremzedenin prefabrik evinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, depremzedeler için Alitaşı Mahallesi Vartana Bölgesinde bulunan prefabrik kette yer alan bir depremzedeye ait evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.