İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dere taştı okul bahçesi gölete döndü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı derenin taşması sonucu okul bahçesi gölete döndü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli yağıştan dolayı derenin taşması sonucu okul bahçesi gölete döndü.


Kahta ilçe merkezinde şiddetli yağıştan dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken, ilçe merkezinde bulunan Sabahattin Zaim İlkokulu yakınlarında bulunan bir derenin taşması sonucu su okul bahçesine doldu. Okul bahçesinin gölete dönmesi ile okul idaresi velilerden çocuklarını okuldan almalarını istedi. Okula gelen veliler okul çıkış saatinden önce çocuklarını alarak evlerine gitti. Okul bahçesindeki su daha sonra görevliler tarafından tahliye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.