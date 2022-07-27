Dereye düşen inek kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Besni ilçesine bağlı Kozluca Küme Evlerinde meydana geldi. Küme Evleri içerisinden geçen dereye düşen inek sahibi ve köylüler tarafından kurtarılamadı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine giden AFAD arama kurtarma ekipleri ineğin düştüğü dere etrafındaki demir korkulukları keserek, ineği dereden kurtardı.