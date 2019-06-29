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Dev çekirge Adıyaman'da görüldü

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Adıyaman’da görüldü.

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Adıyaman'da görüldü.


Bu yıl aşırı sıcakların ardından hububat tarlalarında görülen ve yaklaşık 25 santime kadar büyüye bilen dev çekirge Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya Köyünde görüntülendi.


Güvenlik görevlilerinin cep telefonu kameralarına takılan dev çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiği belirtildi.


Cep telefonu ile çekirgenin fotoğraf ve videosunu çeken güvenlik görevlisi Mustafa Demirpolat, ilk defa bu kadar büyük bir çekirge gördüğünü ve ilk gördüklerinde de çok şaşırdıklarını belirterek, “İnternet üzerinden araştırdığımda etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yediğini öğrendim video ve fotoğrafını çektikten sonra bıraktım” diye konuştu.

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