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Dev çekirge görenleri şaşırttı

Adıyaman’da görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı.

Adıyaman'da görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşırttı.


Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi görüntülemeye başladı. Oldukça büyük olan ve ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gören çalışanlar gözlerine inanamadı. Et yiyen çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı. İş yeri çalışanları, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadıklarını, ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini söylediler.

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