İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devlet hastanesine dezenfektan bağışı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işletme, Gölbaşı Devlet Hastanesine dezenfektan ve sıvı sabun bağışında bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işletme, Gölbaşı Devlet Hastanesine dezenfektan ve sıvı sabun bağışında bulundu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sonrasında Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin yöneticileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine dezenfektan ve sıvı sabun getirilerek burada hastane görevlilerine teslim edildi. Yapılan bağışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. Selim Kuşağlı, “Tüm vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermeye çalışan hastanemizin daha iyi hizmet sunabilmesine katkı sağlayan firmamıza bu zorlu süreçte gösterdikleri sağduyudan dolayı hastanemiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.