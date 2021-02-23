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Devrilen kamyon Adıyaman-Gölbaşı yolunu trafiğe kapattı

Adıyaman-Gölbaşı karayolu, inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Necati Tosun idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 44 EE 955 plakalı Isuzu marka kamyon, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Güneykaş Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu kamyonda bulunan inşaat malzemeleri yola savruldu.



Yol trafiğe kapandı


Yola savrulan inşaat malzemeleri nedeniyle Adıyaman-Gölbaşı karayolu trafiğe kapandı. Kaza sonrası trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kamyonda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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