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Devrilen kamyonetteki arılar karayolunu bastı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin kasasından yola savrulan arılar, kimseyi kaza yerine yaklaştırmadı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen kamyonetin kasasından yola savrulan arılar, kimseyi kaza yerine yaklaştırmadı. Kamyonette bulunan 3 yaralıya görevliler güçlükle ulaştı.


Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Elazığ Karakoçan ilçesine 620 arı kovanı götüren Zülküf Birkan idaresindeki 21 DF 525 kamyonet, Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Zülküf Birkan ve araçta bulunan Yunus Emre Soylu ile Muhammed Yılmaz yaralandı. Yaralıları almak için olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet kasasından dışarıya savrulan arı kovanları içerisinden çıkan arılardan dolayı yaklaşamadı. Sağlık ekipleri daha sonra olay yerine getirilen korucu tulumları giyerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen görevliler, giydikleri özel kıyafetler sonrasında dağılan arı kovanlarını topladı. Arı kovanlarının daha sonra Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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