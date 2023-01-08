Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Demireloğlu idaresindeki 02 ACA 272 plakalı motosiklet, Petrol Caddesi ile 3.Çevre Yolu'nun kesiştiği kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Demireloğlu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.