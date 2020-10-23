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devrilen Motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Selçuk T., idaresindeki 16 NBT 05 plakalı motosiklet Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Selçuk T., ile motosiklette bulunan Melek T., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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