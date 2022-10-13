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Devrilen motosikletteki yolcu yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan yolcu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan yolcu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Şahin İlhansayın idaresindeki 07 KAZ 26 plakalı motosiklet, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu Akpınar köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Nevin İlhansayın yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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