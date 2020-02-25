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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Tut ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tut ilçesine bağlı Yaylımlı köyündeki tarlasına giden Mehmet Demir (43) idaresindeki traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek Mehmet Demir'i traktörün altından çıkaran ekipler, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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