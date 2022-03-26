Dezavantajlı çocuklar şanlı tarihe yolculuğa çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dezavantajlı 23 öğrenci için "Şanlı Tarihe Yolculuk" projesi çerçevesinde gezi programı düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından desteklenen, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi'nde (Odes) bulunan 23 dezavantajlı çocuklar için 6 günlük "Şanlı Tarihe Yolculuk" adı altında bir gezi programı düzenlendi.

"Şanlı Tarihe Yolculuk" projesi çerçevesinde; Anıtkabir, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını yazdığı ev, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri, Ayasofya Cami, Sultanahmet Camii, Topkapı Müzesi, Eyüp Sultan Camii, Çanakkale Şehitlik, Arıburnu, tabyalar, 57. Alay, Savaş Müzesi, Sahra Hastanesi ve 15 Temmuz Çanakkale Köprüsü'nü gezdi.

Düzenlenen gezi ile ilk defa ilk Çanakkale, İstanbul ve Ankara'ya gittiklerini belirten öğrenciler ise tarihe yapılan yolculuktan çok memnum kaldıklarını belirtti.

Milli ve manevi bilincin yaşatılması ve unutulmaması için böyle gezilerin büyük katı sunduğunu belirten Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, projenin amacına dikkat çekti.

Müdür Şevket Erşahin, “Yapılan bu ziyaretlerin amacı çocuklarımıza milli ve manevi duygularını pekiştirmektir. Atalarımızın, Çanakkale Zaferi için yapmış olduğu mücadeleyi yerinde görerek içselleştirmelerini sağlamaktır. Milli ve manevi bilincin yaşatılması ve unutulmaması adına böyle gezilerin büyük katı sunduğunu düşünüyorum” diye konuştu.