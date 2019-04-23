Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste öğretmenler, öğrenci velileri ve personel tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Genç Umutları Sahip Çık” projesi kapsamında dezavantajlı öğrenciler yararına kermes düzenledi.

Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban, Mehmet Altındağ ve çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra eğitim camiası kermese katıldı.

Okulun felsefe zümresinin hazırladığı ‘Felsefe Sokağı'nın açılışı ile başladı. Okulun halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden program davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Okul Müdürü Mehmet Küçük, projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve misafirlere teşekkür etti.