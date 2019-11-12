Dinamitle patlatılan tarihi köprü 200 yıl sonra birleşti

Adıyaman'da 200 yıl önce dinamit konularak patlatılan bin 800 yıllık tarihi köprünün iki yakası yıllar sonra birleşti.

Köprünün iki yakasında bulunan Gümüşkaya (Palaş) ve Kızılin köyleri arasında 200 yıl önce ‘davarların ekinlere zarar vermesi' nedeniyle başlayan kavga sonrası dinamit ile patlatılan bin 800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nün iki yakasını birleştiren kilit taş yerleştirildi. Tarihi köprü yaklaşık 2 yıllık restorasyon sonrasında birleşti. Göksu çayı üzerine M.S. 2. Yüzyıl'da yapılan Roma Dönemi'ne ait köprüde yaklaşık 5 bin ton kesme taş kullanıldı. Yaklaşık 400 ton demir iskele kurularak 32 metre uzunluğunda, 31 metre yüksekliğindeki orta kemeri yeniden yapılan köprü birçok özelliği ile Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor. Toplam uzunluğu 150 metre olan köprü, 7 buçuk metre genişliğinde olup 3 kemerden oluşuyor.

Ortaçağ'da da bakım ve onarımdan geçtiği bilgisi yazıtlarda yer alan tarihi köprünün 32 metre uzunluğundaki orta kemerinin patlatılan dinamitle tamamen yıkıldığı biliniyor. Köprünün Roma Kommagenesi'nin ihtişamlı eserlerinden biri olan Cendere Köprüsü'nün yapım teknikleriyle yapıldığı öğrenildi.

Arkeolog Mehmet Alkan, 32 metre genişliğinde olan orta ana kemerin Türkiye'de restorasyonu yapılan en büyük kemerlerden biri olduğunu kaydetti.

İl Genel Meclis Üyesi Osman Koyuncu, "Bin 800 yıl önce bu köprü varmış. 200 yıl önce iki köyün arasına husumet oluşmuş. Buradan geçen kervanlar ekinlere zarar verince köylüler köprünün orta kemerini yıkmışlar. Allah devletimizden, hükümetimizden ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tekrar bu köprüyü yaptırdı. Burası turizme kazandırmak için çok güzel bir yer” dedi.

Gümüşkaya Köyü Muhtarı Hasan Ünlü, “Bizim dedelerimiz hayvanları ekinlere zarar veriyor diye köprüyü yıkmışlar. Bu köprü yeniden yapıldı. Çok mutluyuz. İki köyün arasındaki ulaşım daha iyi olacak. Her iki köy birbirine akrabadır. Aralarında husumet yok. Köprüyü yapanlara çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kızılin Köyü 1. Muhtar Azası Menmet Şenoğlu ise yaptığı açıklamada, “200 yıl önce yıkılan köprü şimdi yapıldı. Yapanlara çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Hayvanlar ekinlere zarar verdiği için yıkılmış. Şimdi köylüler arasında herhangi bir husumet yok. İki köy birbirine kız alıp vermişler. Bu köprünün yapılması çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Kilit taşı yerleştirilen ve orta kemeri birleştirilen köprünün yürüme yollarının 2 hafta gibi bir sürede tamamlanıp açılışının yapılması bekleniyor.