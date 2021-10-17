Direğe çarpan otomobil kağıt gibi katlandı

Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, elektrik direğine çarparak ikiye katlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, babası Haci Ertürk'e ait 46 NA 204 plakalı Hyundai marka otomobili alan 13 yaşındaki T.C.E., Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu Şehit Hasan Aydoğdu Parkı karşı tarafında otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye katlanan aracın içerisinde sıkışan çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 13 yaşındaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmak için adeta zamanla yarıştı. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan T.C.E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğunu sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Çocuğun araç içerisinde defalarca çalan telefonuna ise trafik polis memuru cevap verdi. Polis memuru, telefondaki baba Haci Ertürk'e, "Oğlunuz bir kaza yaptı. Durumu iyi hastaneye kaldırdılar, sizler de hastaneye geçin" dedi. Hurdaya dönen araç, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.