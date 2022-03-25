İhlas Haber Ajansı

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Direk hırsızları yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik direklerini çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni Cirit Meydan Mahallesinde bulunan elektrik direklerini keserek hurdacıya sattığı iddiasıyla H.K. ve A.S. isimli şüpheliler Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların direkleri hurdacıya sattıkları tespit edildi.


Olay ile ilgili soruşturmayı titiz bir şekilde sürdüren asayiş büro ekipleri direkleri seri numarası ile tespit etti ve şahısları gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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