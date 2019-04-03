Diriliş Kitap Kahvede'de Miraç Kandili Programı Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Diriliş Kitap Kahve'de düzenlenen programa Molla Sadrettin Günay Hoca konuşmacı olarak katıldı. Kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Molla Sadrettin Günay, insanların Kuran'a yönelmediği müddetçe ne kendisini ne de miracı anlamayacaklarını söyledi. İnsanın kendisiyle Kuran arasındaki mesafeyi kaldırması gerektiğine dikkat çeken Günay, “Kardeşlerim toplum, insanlık Kuran'la dirilmedikçe, Kuran'a dönülmedikçe ne Miracı anlayacaktır. Ne Ramazan'ı, ne Kadir gecesini, ne Beraatı ne de kendisini anlayacaktır. İnsan, kendisiyle Kuran' Kerim arasındaki mesafeyi kaldırması gerekir. Bunun öncülüğünü de Kahta da siz değerli kardeşlerimiz yapacaktır. Burada tohumları yeşertecek sizsiniz. Buna sahip çıkacak olan sizsiniz. Genç simalara Allah'ı anlatacak, şuuru anlatacak ve tevhidi anlatacak sizsiniz. Siz bir umutsunuz, ışıksınız. Bu bölgede karanlıkta parlayan bir ışıksınız. Umutsuz bir toplumda umutsunuz, susuz bir toplumda su, fikirsiz bir toplumda fikir sizsiniz kardeşlerim. Siz Kuran'la şuurlanmak zorundasınız kardeşlerim" dedi.

Peygamber Efendimize, miraçta bütün insanlara gönderilen en büyük hediyenin namaz olduğunu vurgulayan Günay, “Peygamber (s.a.v) miraçta hediye edilen ve kendi toplumuna, Müslümanlara ve tüm insanlığa getirdiği en büyük hediye namazdır. Niçin namaz? Bakınız, Peygamber miraca gittiği zaman, Allah'a yaklaştı. Oruç yükselmek demek. Peygamber Allah'a yükseldi. Peki, siz ne ile Allah'a yükseleceksiniz? Kardeşlerim sizleri de onun ümmetini de, yüceltmesi gereken bazı ameller olması gerekir. İşte Namaz müminin miracıdır. Yani bu namaz sizin miracınızdır. Sizin Allah'a en yakın olduğunuz an secde anıdır. Namazdır, rüku ve secdedir.” diye konuştu.

Programı, misafirlere yapılan ikram ile sona erdi.