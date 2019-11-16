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Diyabet Hastalığıyla ilgili konferans düzenlendi

Adıyaman Genç Diyabetliler Derneği tarafından, Diyabet Hastalığının anlatıldığı konferans düzenlendi.


Adıyaman Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta, Diyabet Hastalığı ile ilgili bilgiler verildi. Konferansın açılışında konuşan Genç Diyabetliler Dernek Başkanı Ramazan Yavuz, Diyabet Hastalığına dikkat çekmek ve fakındalık oluşturmak için her yıl etkinlikler yapıldığını belirterek, dernek olarak bu tür etkinlikleri yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi.


Ramazan Yavuz, “Toplantılarımızda diyabetli ailelerin ve çocukların yaşadığı şeker düşüklüğü, şeker yüksekliği gibi nasıl yaklaşılması gibi sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiği hususlarında bilgiler verilmektedir. Hastalarımızın ciddi sorunları var. Bu sorunları nasıl aşarız ve hastaların yaşamlarını nasıl kolaylaştırırız bunu buralarda paylaşacağız. Hastaların hayatlarını kolaylaştırıcı teknolojik aletler çıkıyor. Maddi durumu iyi olmayan kişiler bu aletlerden faydalanamıyor. Bu noktada dernek olarak çalışmalar yaparak faydalı olmak istiyoruz” dedi.


Açılış konuşmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Uzmanı Dr. Semih Bolu, hastalık ile ilgili etkinliğe katılanlara bilgi verdi.


Semih Bolu, “Zamanla teknolojik gelişmelerden hepimiz yararlanabiliriz. Tüm diyabetli çocuklarımız bu teknolojik aletlerle daha konforlu bir yaşama sahip olur. Diyabetli olan kişiler diyabeti iyi yönetmeli ve morali yüksek tutmalıdır. Şekerinizi ölçün, insülinizi yaptırın” diye konuştu.

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