Diyaliz hastası kadının yardımına jandarma yetişti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan diyaliz hastası jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan diyaliz hastası jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışı sonucu kapanan yoldan dolayı hastaneye gidemeyen diyaliz hastası Emine Kılıç (67), Belören Jandarma Karakol Komutanlığını arayarak yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Belören Beldesi yakınlarında yaşayan Emine Kılıç'a, arazi aracıyla ulaştı. Araca bindirilen Emine Kılıç, jandarma ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezine götürüldü.